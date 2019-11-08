شكري: مفاوضات واشنطن وضعت إطار زمني للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن أهم نتائج محادثات واشنطن حول سد النهضة، إعلان إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين للوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاثة، ويحافظ على حقوق مصر المائية، وإذا لم يسفر عن نتيجة يتم تفعيل المادة العاشرة اللجوء لوساطة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تقبل الوساطة، لأن طرحها عادل، وأي تناول علمي للقضية يحفظ لمصر حدودها.

وأوضح أن البيان الصادر عن محادثات واشنطن صدر بموافقة وزير الخارجية الإثيوبي، وبالتالي له حجية وإلزامية، بحكم أن وزراء الخارجية مفوضين للدخول في مفاوضات.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن التغيير السياسي في إثيوبيا والسودان كان لهم تأثير في إطالة أمد للمفاوضات.