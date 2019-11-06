النقراشي: لهذا السبب قررت ألمانيا إغلاق محطات الطاقة النووية والفحم

قال الدكتور هاني النقراشي، عضو المجلس الرئاسي لكبار العلماء وخبير الطاقة العالمي، إن ألمانيا هي أكثر البلاد التي يهمها الاستيراد في الكهرباء لأنها لديها صناعة وشعب كبير فتحتاج لطاقة.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ألمانيا تستخدم محطات كهرباء تعمل بالفحم والنووي، وقررت غلقهما ولكن ليس لديها الغاز لتشغيل هذه المحطات.



وتابع أن ألمانيا قررت التخلص من المحطات النووية بعد حوادث تشيرنوبيل، وهيروشيما، ووضعوا جدولا للتخلص منها حتى 2022، أما محطات الفحم فستكون نهايتها في 2038، والمحطات تمثل 3 أرباع الكهرباء في ألمانيا.



وأوضح أن ألمانيا فكرت في استقدام الطاقة من الرياح والخلايا الضوئية ولكنهم وجدوا أنهما متقلبان، وكذلك تمثل ضرر آخر وهو القضاء على الحشرات والنحل، وفكروا في استيراد الغاز من روسيا ولكنهم وجدوا أنه سيكون هناك ضغط منها عليهم، كما أن الغاز سينتهي يومًا من الأرض لذا فكروا في عمل محطات شمسية لأنها طاقة دائمة.

