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سياسي

تقرير جديد يكشف أدلة ارتكاب أردوغان جرائم حرب فى سوريا "فيديو"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:35 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
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كشف تقرير جديد أعدته مؤسسة ماعت جروب، عن جرائم أردوغان في شمال سوريا، واستخدامه الأسلحة المحرمة دوليًا ضد المواطنين، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين الأكراد، بالإضافة إلى تكفيره الأكراد في كلمة له بأحد المساجد في تركيا.

وأضاف التقرير فى شهادات حية من المستشفيات تثبت جرائم الديكتاتور التركي ضد المواطنين في سوريا، إضافة إلى التقارير التى صدرت من المنظمات الحقوقية الدولية، التى تبين وتكشف جرائم القوات التركية ضد السوريين.

كما أوضح التقرير أن هناك تنسيقًا يتم بين القوات التركية والجماعات الإرهابية في سوريا، لارتكاب أبشع الجرائم ضد المواطنين المدنيين بشكل مستمر لتنفيذ مخطط أردوغان فى الاستيلاء على الأراضى السورية.
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