"أكاذيب المجلس الثوري".. الجماعة الإرهابية تُشعل الفتن بمصر وتتهم الدولة بصناعة الأزمات

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن أكاذيب صفحة المجلس الثوري المصري، التي تزعم أن الدولة هي التي تنفخ في القضايا العادية التي تحدث في الشارع المصري لإلهاء الناس عن الأوضاع السياسية.

وأضاف الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه في واقع الأمر اللجان الإلكترونية الإخوانية هي التي تنفخ في أي قضية بسيطة تحدث في الشارع المصري لتظهر الدولة المصرية وكأنها دولة فاشلة، ولتشوه صورتها أمام العامل.

واستعرض الباز، خلال البرنامج عددا من التدوينات لأنصار الإخوان التي حاولت تسخين الشارع المصري مستغلة عدة أزمات وقعت مؤخرا منها قضية ضحية قطار طنطا، وكذلك قضية شهيد الشهامة محمود البنا وغيره.

واستكمل أن الجماعة الإرهابية وحلفائها يحاولون صنع الأزمات في مصر، والنفخ فيها، ثم بعد ذلك يقومون باتهام الأنظمة في تدبيرها.



