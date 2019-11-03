بعد أزمة أسما شريف منير.. الباز لجمهور الشعراوي: تعلموا دماثة الخلق من شيخكم

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الهجمة الشرسة التي تعرضت لها الإعلامية أسما شريف منير، بعد وصفها للشيخ محمد متولي الشعرواي بالمتطرف.

وقال "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن المذيعة أسما شريف منير وصفت الشيخ الشعراوي بالمتطرف وهو ما أرفضه بشكل كامل، ولكن هناك فارق كبير بين النقد المقبول، وبين إساءة الأدب والتجاوز.

واستكمل أن أسما شريف منير، لم تكتب بوست للتجريح في الشعراوي، ولكنها كتبت تعليقا على منشور، موضحًا أن البنت صغيرة في السن، واعتذرت عما كتبته، وهي في النهاية "بنتنا"، والمجتمع الراشد الرشيد، في مثل هذه الحالات يتبع الحوار والتوضيح.

وواصل أن الشيخ محمد متولي الشعراوي لم يدخل في معارك شخصية لنفسه، ولكن كل معاركه التي خاضها كانت حول أفكار مطروحة.

وعبر الباز، عن استيائه الشديد من محاولات إرهاب المذيعة أسما شريف منير، وسبها بأقذع الألفاظ رغم اعتذاراه عما قالته، متسائلا:"هل هذا هو جمهور الشيخ الشعراوي؟!"

واستكمل:" محبو الشيخ الشعراوي، عليهم أن يتعلموا من دماثة خلق الشيخ، وطيب أخلاقه، ولا يهاجمون أحدًا ويسبوه ويرهبوه".