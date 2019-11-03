بحث طبى: زهور "زئبق السلام" تزيل السموم العالقة بالهواء

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية أن وضع زهور (زئبق السلام) ينقي الهواء من السموم العالقة به.



وقال الباحثون في جامعة (نيويورك) "تساعد أجهزة تنقية الهواء فى تقليل الهواء داخل المنزل وتقليل تلوث الهواء الداخلى إلى حد ما.. ففلاتر الهواء فعالة للتخلص من التلوث الداخلي، خاصة مع مرشحات الهواء عالية الجسيمات عالية الكفاءة "(HEPA)..ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه الأجهزة بديلا فعالا بصورة كاملة، حيث تعتمد كفاءتها على غلق جميع النوافذ والأبواب بشكل محكم".. لذلك، يُنصح بإغلاق النوافذ والأبواب لتحقيق أقصى قدر من الفعالية إذا كان لديك شخص مريض في المنزل.



وأضافوا أن النباتات الداخلية المعروفة بجودتها في تحسين الهواء الداخلي مثل زهور"زنبق السلام"، تسهم بشكل فعال فى التخلص من الجسيمات السامة العالقة فى الهواء الداخلى دون الاضطرار للبقاء فى غرفة مغلقة النوافذ.