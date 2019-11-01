فاروق حسنى: السيسي قادر على استعادة جمال الإسكندرية (فيديو)

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إنه تم التعدى على شخصية مدينة الإسكندرية على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قادر على استعادة جمال ورقي مدينة الإسكندرية مرة أخرى.



وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كورنيش الإسكندرية تم تشويهه، لكن ما زالت بقايا جمال في المدينة، مثل منطقة المنشية، وشارع السلطان حسين.



وأشار إلى أن العمائر التي تحمل ملامح القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان من الممكن أن يتم ترك المبني كما هو في الخارج عبر ترميمه، ومن الداخل يتم تفريغه وبناء شقق أو مولات تجارية، الأمر الذي يحافظ على ملامح المدينة.



وأوضح وزير الثقافة الأسبق، أن مدينة القاهرة الخديوية ما زالت محتفظة بجمالها وما زالت مدينة جميلة ويمكن تأملها في وقت الإجازات والأعياد بدون زحام.