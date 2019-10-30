مقتل شخصين في إطلاق قذائف هاون قرب السفارة الأمريكية ببغداد

قتل شخصين، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة العراقية بغداد جراء سقوط قذائف هاون في المنطقة الخضراء وسط بغداد، بالقرب من السفارة الأمريكية، وفق قناة "الحدث".



وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 100 شخص وإصابة 5500 آخرين منذ بداء الاحتجاجات 25 أكتوبر الجاري التي تشهدها العراق في عموم المحافظات.



وتوجه الآلاف من سكان بغداد مساء اليوم إلى ساحة التحرير دعما للمتظاهرين على جسري الجمهورية والسنك، حيث قتل شخص وأصيب 70 آخرين باختناق خلال محاولة المتظاهرين العراقيين السيطرة على جسر السنك الاستراتيجي في بغداد.



وخرج العراقيون إلى الشوارع منذ 25 أكتوبر الجاري مطالبين بمحاربة الفساد ورحيل الحكومة والقضاء على الطائفية.