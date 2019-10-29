ذا هيل: فريق ترامب يستغل مقتل البغدادي في تحسين صورته

قال مايك بنس نائبق الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية منتشرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في أماكن أخرى في سوريا والعراق.



وتابع، في تصريحات نقلها موقع "ذا هيل" الأمريكي، أنه لا يستطيع تحديد مكان وجود قوات العمليات الخاصة، لكنهم لم يتأثروا بالقرار الذي اتخذه الرئيس دونالد ترامب بشأن خروج القوات من المنطقة الحدودية.



وأكد الموقع، أن بنس يحاول تجميل صورة ترامب، بالعملية الناجحة لاستهداف زعيم تنظيم "داعش" أبوبكر البغدادي.



وقال بنس إن القوات الأمريكية في سوريا قد حققت هدفها المتمثل في إسقاط خلافة داعش في مارس وكانت تراقب الحدود السورية التركية، والتي لم تكن مسئولية الولايات المتحدة.



وأوضح أن تصريحات بنس تأتي في الوقت الذي شهد انتقادات كبرى من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي لقرار ترامب بنقل القوات الأمريكية من سوريا، قائلين إنهم قلقون من أن هذه الفجوة ستتيح لداعش الفرصة للظهور في المنطقة.



وأشار إلى أن المشرعون عبروا عن قلقهم مرارًا وتكرارًا بشأن ترك القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة وراءهم بينما شنت تركيا هجومًا ضدهم.



وأكد أن فريق ترامب يحاول تهدئة الجو العام حول الرئيس بعد الأزمات الكبيرة التي أثيرت بسبب قراراته الأحادية.