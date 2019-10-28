مستشفى المحلة تنجح فى إنقاذ رضيعة تعانى من نزيف بالمخ

أعلنت مستشفى المحلة الكبرى العام، على لسان مديرها الدكتور جمال أبو شادي، عن أن قسم المخ والأعصاب فى المستشفى، نجح فى إنقاذ طفلة تعانى من نزيف حاد بالمخ، حيث إستقبل القسم أمس الأحد، حالة حرجة لطفلة عمرها بضعة أيام تعاني من سيولة فى الدم وتدهور درجة الوعى وزيادة حجم الرأس.



وأوضح أبو شادي، أنه بإجراء الفحوصات الطبية والإشاعات تبين وجود نزيف حاد فى المخ، الأمر الذي تطلب تدخل جراحي فوري بعد التحكم في نسبة السيولة للدم، مضيفًا أن الفريق الطبي بقسم المخ والأعصاب بالمستشفى نجح في وقف النزيف بعد التدخل الجراحي وتم إلحاق الطفلة بحضانات قسم المبتسرين المستشفى لاستكمال العلاج.



و الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية تكون من الأطباء الدكتور مصطفى سليمان، استشارى التخدير، والدكتور محمد فاروق الفارسى، استشارى جراحة المخ والأعصاب، والدكتور عمرو ابو هانى، جراحة المخ والأعصاب، والدكتور ياسر جلال، وباقى طاقم العمليات، وكذلك أطباء وتمريض قسم المبتسرين برئاسة الدكتور أسامه الرفاعي، والدكتور علاء صقر.