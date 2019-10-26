شعبة الدواجن: قرارات القيادة السياسية وراء خفض أسعار "الفراخ"

قال سامح السيد، عضو شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار كيلو الدواجن بالمزرعة 18 جنيهًا، وذلك يعد إنجازًا غير مسبوق للقيادة السياسية وقراراتها، موضحًا أن العمل يتم وفقًا للعرض والطلب، ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي لصناعة الدواجن.



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى القرارات الحكيمة للقيادة السياسية، مثل وقف استيراد الدواجن من الخارج، وتشجيع المنتج المحلي بل والتصدير، وذلك يعد إنجازًا لم يحدث منذ عام 2006م، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يتحكم في سوق الدواجن بعض الأشخاص يمكنهم زيادة أسعار البيع في الأسواق.



ولفت إلى أن سعر الدواجن في الأسواق حاليًا وصل 25 جنيهًا، وكانت في السابق بسعر 35 أو 40 جنيهًا.

