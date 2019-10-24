توفيق عكاشة: لا يوجد تحريف في التوراة.. وهذا المذكور في القرآن

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه لا يوجد تحريف في التوراة والإنجيل كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن القرآن لم يشر إلى تحريف التوراة.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "التوراة ليست كتابًا واحدًا وإنما هي صحف إبراهيم، والقرآن عندما أشار للتحريف اختص "التلمود"، "كتب كتبوها بأيديهم".



وأردف: "كتبوا حوالي 14 ألف صفحة، والكلام عن التحريف واضح، لكننا نقرأ خطأ".

