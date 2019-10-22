الأرصاد تحذر من سيول متوسطة (فيديو)

أكد الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار موجة عدم الاستقرار في درجات الحرارة حتى الجمعة، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة في القاهرة 29.



وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هذه الأيام تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تتدرج إلى الوجه البحرى والقاهرة الدلتا، وشمال الصعيد.



ولفت إلى أن سقوط الأمطار على القمم الجبلية يشكل سيولًا، موضحًا أن المدن الأكثر تعرضًا للسيول هي جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض مدن الصعيد في جبال المرتفعات، ونوه بأن السيول متوسطة.



أما عن التوقيت المناسب لتبديل الملابس وارتداء الملابس الشتوية، فقال عطا "في النصف الثاني من نوفمبر".