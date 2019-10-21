رمضان عبدالمعز: "لو عندك مشاكل عليك بهذا الأمر"

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه إذا وقفت أمامكم سدود من المشاكل فعليكم بأواخر سورة هود"، متابعًا "وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ".



وأضاف "عبدالمعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الأعداء كانوا يمكرون للنبي محمد صلى الله عليه وسلّم ويُدبّرون له المكائد، والله يكتب ما يُبيّتون، متابعًا: "إن الله تعالى لا يغفل ولا ينام، نم أنت واطمئن أيها المُسلم، وأعرض عمن يكيدون لك ويسيئون لك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا".

