سحر الجعارة ترفض قصر "الخلع" على العجز الجنسي

قالت الصحفية سحر الجعارة، إن تعديل قانون الخلع لا يتناسب مع أغلب القضايا خاصة مع معاناة المرأة في المحاكم.



وعلقت الجعارة، خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، على مقترح أحد النواب، بأن يكون الخلع في حالة العجز الجنسي فقط، قائلة: "هذا المقترح كل مواده غريبة جدًا، فالخلع جاء نتيجة معاناة المرأة أمام تكدس القضايا في المحاكم، فضلًا عن بعض الوقائع الغريبة، حيث وجد أن بعض السيدات اللاتي تزوجن بعد تطليقهن في المحكمة فوجئن بالاستئناف على الحكم وردهن للزوج الأول".



وعن ارتفاع حالات الطلاق بسبب الخلع، قالت الجعارة، إن الطلاق شبح تحاول المرأة الهرب منه قدر الإمكان، ولا تصل المرأة للتنازل عن كل حقوقها إلا إذا كانت تعيش في جحيم لا يُطاق، فجاء الخلع كطوق نجاة يخلصها من حياة تعيسة أو قد يكون فيها عنف.



وأردفت: "قد تكون امرأة ذات مكانة، لا تطلبي من امرأة معروفة تروح قسم الشرطة لتثبت الضرر، ليحكم لها القاضي بالطلاق وتحصل على نفقة".



كان النائب عاطف مخاليف عضو مجلس النواب، تقدم بمجموعة من التعديلات على قانون الأسرة، وكان من ضمنها اقتصار حالات الخلع للزوجة على حالة واحدة فقط، وهي أن تكون متضررة من الناحية الفسيولوجية "حالات الضعف الجنسي".

