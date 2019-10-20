الليلة.. عرض "أنا حرة" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

في إطار فعاليات برنامج "سينما إحسان عبدالقدوس" الذي تنظمه سينما زاوية٬ حتى مطلع نوفمبر المقبل، بعرض الأفلام المأخوذة عن رواياته، يعرض في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ فيلم "أنا حرة" من إخراج صلاح أبو سيف٬ وبطولة لبنى عبد العزيز٬ حسين رياض٬ حسن يوسف٬ شكري سرحان٬ ومحمد عبد القدوس. الفيلم من إنتاج عام 1959 قصة إحسان عبدالقدوس٬ سيناريو: نجيب محفوظ٬ حوار: السيد بدير.



تدور أحداث الفيلم حول "أمينة حسين زايد" تلك الفتاة صعبة المراس، والتي تعيش في كنف عمتها وزوج عمتها، وتعاني طيلة الوقت من تسلطهم الشديد وتحكمهم في كافة تفاصيل حياتها، مما يجعل حلمها الأوحد هو إتمام دراستها لكي تنال الحرية التي تشتاق إليها.



ومع مرور السنوات، يتطور وعي أمينة شيئًا فشيئًا فيما يرتبط بمنظورها للعالم من حولها، وحول نظرتها للحرية، خاصة بعد أن تقع في حب المناضل عباس صفوت.