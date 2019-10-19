السعودية تجلى رعاياها من لبنان بسبب الاحتجاجات

أعلنت سفارة السعودية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، بدء عمليات إجلاء السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم.



كما قالت السفارة السعودية في بيان لها إنها أمنت عملية إجلاء المواطنين السعوديين ووصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).



يأتي هذا عقب المظاهرات الحاشدة التي خرجت في جميع أنحاء لبنان، والتي كانت في أوجها أمس الجمعة، حيث خرجت المظاهرات للتنديد بسياسات التقشف وفرض الضرائب، وطالبت باستقالة الحكومة.