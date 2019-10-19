الاحتلال الإسرائيلي يصيب عددا من المواطنين بالاختناق في بيت أمر

أصيب، عدد من الفلسطينيين، اليوم السبت، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الظهر في بلدة بيت أمر شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لــ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر قرب مستوطنة "كرمي تسور" الجاثمة على أراضي المواطنين شمالا، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، ما تسبب بإصابة عدد منهم بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.