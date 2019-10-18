ناسا تكشف عن مهمة رحلة النساء للفضاء

قررت وكالة ناسا إتاحة فرصة للسيدات، من خلال اطلاق أول رحلة من نوعها في الفضاء للسيدات فقط،اليوم الجمعة، ستنطلق الرحلة من محطة الفضاء الدولية.



وسيقوم بها رائدتي الفضاء كريستينا كوش، وجيسيكا مائير، اللتان يعيشان في الفضاء منذ شهري مارس وسبتمبر الماضيين على التوالي



وكشفت تفاصيل المهمة، أنها تتمثل في استبدال وحدة شحن البطارية التالفة في الجزء الخارجي من المحطة، والتي فشلت محاولة تغييرها خلال نهاية الأسبوع الماضي.



وكان من المقرر في الأصل أن تنطلق هذه المهمة قبل أكثر من ستة أشهر، على أن يشارك فيها رائد الفضاء آن ماكلين والسيدة كوش، ولكن تم تأجيل المهمة لأن ناسا لم يكن لديها ما يكفي من البدلات ذات الحجم المناسب لماكلين فعاد إلى الأرض، وانضمت جيسيكا إلى زميلتها كريستينا.



تعد هذه الرحلة أول حدث نسائي خلال أكثر من نصف قرن من المشي في الفضاء، وكان قد قام رواد الفضاء رجال ونساء بأكثر من 200 رحلة سير في الفضاء أثناء بناء وصيانة محطة الفضاء الدولية، لكن 15 امرأة فقط منهم كن على استعداد للسير في الفضاء، وعادة ما كان يرافقهن الرجال.