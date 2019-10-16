السكة الحديد: توريد 10 جرارات اليوم بتكلفة 27 مليون دولار

كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن شحن وتوريد 10 جرارات "جينرال إلكتريك"، اليوم الأربعاء، من الدولة المصنعة لهم، ليصلوا إلى مصر منتصف شهر نوفمبر المقبل، بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 27 مليون دولار.



وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم بالتتابع توريد 10 جرارات أخرى خلال 9 أشهر بنهاية عام 2020، مشيرا إلى أن صفقة جينرال إلكتريك تعتبر الصفقة الأكبر والأضخم فى تاريخ السكة الحديد، نظرا لأنها تحتوي على توريد عدد 100 جرار بتكلفة إجمالية 314 مليون دولار، وتأهيل 81 جرارا آخرين لدى الهيئة، وتدريب عدد من المهندسين والفنيين.



وأضاف المصدر، أنه سيتم توقيع عقد تمويل القرض مع البنك الكندى لتنمية الصادرات خلال الشهر المقبل، والذي سيقوم بتمويل تكلفة الجرارات بالكامل، لافتا إلى أن وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد تسير في اتجاهين فى آن واحد، توريد جرارات جديدة، وإعادة تأهيل الجرارات القديمة داخل الورش، وذلك للوصول إلى أعلى قدر ممكن من التحديث والتطوير للمرفق وذلك بناء على التوجيهات السيادية.