الدفاع الأمريكية: تركيا تسببت في إطلاق سراح مقاتلي داعش

أكد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم، أن الهجوم التركي على شمالي سوريا تسبب في إطلاق سراح مقاتلين محتجزين من تنظيم داعش الإرهابي.



وكشف إسبر في تصريحات مساء اليوم، عن عقد اجتماع مع أعضاء حلف الأطلسي الأسبوع المقبل للضغط عليهم لاتخاذ إجراءات جماعية وفردية دبلوماسيا واقتصاديا ضد تركيا.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الهجوم التركي في سوريا يقوض المهمة الدولية ضد داعش.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق اليوم أنَّ بلاده ستوقف محادثات بشأن اتفاق تجارة مع تركيا بقيمة 100 مليار دولار.



وأفادت وسائل إعلام أمريكية، باعتزام ترامب فرض عقوبات على مسؤولين أتراك.



كان الرئيس الأمريكي هدد في 7 أكتوبر الجاري بتدمير اقتصاد تركيا «إذا فعلت أي شيء خارج المسموح به في شمال سوريا».