"الكاتدرائية" تكشف تفاصيل حريق كنيسة مارجرجس بحلوان

كشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكاتدرائية، تفاصيل الحريق الذي اندلع داخل كنيسة مارجرحس في حلوان.



وقال القس بولس حليم، إنه نشب عن حريق بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة.



وأضاف "حليم" في بيان له: "تسبب الحريق فى إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث".



وتابعت: "تولت قوات الدفاع المدني عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن".