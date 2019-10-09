"المكسرات" قد تحد من زيادة الوزن

كشفت دراسة جديدة نشرت في دورية الطب البريطانية، أن تناول المكسرات بشكل يومي قد يُسهم في الحد من زيادة الوزن، لا سيما عندما تكون بديلًا عن أغذية ذات فائدة صحية أقل.



ووفقًا للدراسة، توصل الباحثون لتلك النتيجة بعد دراسة 126 ألفًا و190 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر لمدة تراوحت بين 20 و24 عامًا، وفي البداية كان المشاركون يتمتعون بوزن صحي أو لديهم زيادة طفيفة في الوزن، وبنهاية الدراسة أصبح 17% من المشاركين يعانون من السمنة.



وقال الباحثون، إن الأشخاص الذين يزيد مقدار ما يتناولونه من مكسرات إلى نحو 14 جرامًا يوميًا تقل احتمالات إصابتهم بالبدانة 3%.



وأضافوا أن تناول الجوز يوميًا بكمية مماثلة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة 15%، بينما يرتبط تناول مكسرات مثل الكاجو واللوز بانخفاض احتمالات الإصابة بالسمنة 11%.



وخلصت الدراسة أيضًا إلى أن إضافة المكسرات إلى الغذاء يوميًا يرتبط بانخفاض بنسبة 4% في احتمالات زيادة الوزن بأكثر من كيلوجرامين أو زيادة الوزن بأكثر من 5 كيلوجرامات كل 4 أعوام.



وقالت الأستاذة بكلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية والمشرفة على الدراسة، الدكتورة ديردري توبايس، إن زيادة نسبة المكسرات في الغذاء اليومي قد تساعد في الحفاظ على وزن صحي بعدة طرق، ونصحت بتجنب المكسرات المغطاة بالملح أو السكر للحصول على أفضل فائدة غذائية.



وأضافت احتواء المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والألياف يعطي إحساسًا بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول الكربوهيدرات المعالجة وغيرها من الأغذية سهلة الهضم.