إنجي خوري تتهم الفنان آدم باختطافها وتعنيفها بمساعدة 3 شبان

صدمت الفنانة السورية إنجي خوري، متابعيها بعد الكشف عن اختطافها من قبل الفنان اللبناني آدن، والفنانة قمر اللبنانية.



وقالت في فيديو لها تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تعرضت للضرب وتم أخذ هاتفها الجوال منها، كما نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع "سناب شات"، كشفت من خلاله آثار التعنيف التي تعرضت لها.



واتهمت إنجي الفنان اللبناني آدم، بخطفها ليومين في منطفة صبرا وتعنيفها على يد 3 شبان بهدف تأديبها بعد تطاولها على زوجته السابقة الفنانة قمر، وقد أوضحت أنها كانت في الماضي تنظف له منزله وقت كانت قدمه مكسورة، وأسفت لمثل هذه الفعلة التي جعلتها تشعر بالصدمة، وقالت إنها ستتقدم بشكوى رسمية ضده وضد قمر عبر وكيلها القانوني في لبنان.

