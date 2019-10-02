بث مباشر مباراة liverpool vs red bull salzburg في دوري ابطال اوروبا يلا شوت الجديد

يسعي اليوم فريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن لدي صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني لالحاق هزيمة كبيرة امام نظيره وسالزبورج النمساوي ضمن لقاءات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، اللاعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره سالزبورج النمساوي ويقام اللقاء علي مقل الريدز "أنفيلد"، في تمام الـ9 مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويجتهد ليفربول الانجليزي لتحقيق فوزه الأول له بدوري الأبطال، بعدما تلقى خسارة مدوية أمام نظيره نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، بالجولة الأولى من المسابقة.

ويدخل الريدز مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق 5 نقاط.

تشكيل ليفربول امام سالزبورج

حراس

حكم اللقاء

ويدير مباراة ليفربول وسالزبورج الحكم السويدى أندرياس إكبرج، ويعاونه كل من محمد كولوم وستيفان هولبرج مع الحكم الرابع كريستوفر كارلسون، ويقود غرفة الفيديو الحكم الإسباني جيل مانزانو.