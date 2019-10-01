تويتر يفضح كذب قناة "الجزيرة"

روجت قناة "الجزيرة" كذبًا إلى تصدر هاشتاج "نازلين الساعة ثلاثة"، المنصات المصرية، للإيحاء بأن دعوة المقاول الأجير محمد علي، لقت رواجًا بين المصريين.



وفي الوقت نفسه الذي تدعي فيه القناة القطرية، بأن الهاشتاج متصدر، خلت تريندات "تويتر" في مصر من هذا الهاشتاج، ليفتضح أمر القناة وكذبها.



ويتضح لأي متصفح للموقع، أن التريندات الثلاثة الأولى المتصدرة، حاليًا على "تويتر"، خاصة بالاحتفال بيوم القهوة العالمي.



وتحشد قنوات الإخون الإعلامية بكل قوتها، لتحريض المصريين على النزول إلى الشارع، بعدما فشلت دعوتهم الجمعة الماضية، ولم يستجب إليهم أحد.



من ناحية آخرى، أصدرت مؤسسة "ماعت جروب"، أول أمس، تقريرًا يكشف فضائح قناة الجزيرة القطرية، وسعيها لنشر الفوضى في الشارع المصري، بنشر الأكاذيب والمواد الفيلمية والصور القديمة، على أنها تظاهرات جديدة فى الشارع.



ورصد التقرير أكاذيب القناة القطرية، وأفعالها وسقطاتها من أجل نشر الفوضى، بالاعتماد على الأكاذيب والتزييف، وكشف الفيديو بالأدلة والبراهين، الجرائم المهنية التى ارتكبها القناة، خلال أحداث يوم الجمعه الماضى، والفيديوهات التى قامت بتزييفها وفبركتها، والترويج على أنها حقيقة.