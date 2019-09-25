حقيقة مغادرة الجمهور لحفل أحلام الأخير في السعودية (فيديو)
الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:01 م
سناء إسماعيلطباعة
أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في السعودية وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.
وبعد انتهاء حفل أحلام، تناول رواد مواقع تواصل الاجتماعي فيديو لمغادرة الحفل ويبدو الحفل شبه فارغ، وكشف برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، حقيقة الفيديو المنتشر وعزوف الجمهور عن حفل أحلام.
وأكد البرنامج، أن أحلام، أحيت حفلها برفقة 3 نجوم، وهم الفنان حسين الجسمي، والفنان عباد الجوهر، وراشد الفارس، وكانت أحلام، آخر من غنى في الحفل وبدأ حفلها في تمام الساعة التاسعة واستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.
والفيديو المنتشر هو من نهاية حفل أحلام، وأوضح البرنامج أنه بعد مرور 6 ساعات على الحفل من الطبيعي أن يكون الجمهور قد تعب من كتر ساعات الحفل.
وبعد انتهاء حفل أحلام، تناول رواد مواقع تواصل الاجتماعي فيديو لمغادرة الحفل ويبدو الحفل شبه فارغ، وكشف برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، حقيقة الفيديو المنتشر وعزوف الجمهور عن حفل أحلام.
وأكد البرنامج، أن أحلام، أحيت حفلها برفقة 3 نجوم، وهم الفنان حسين الجسمي، والفنان عباد الجوهر، وراشد الفارس، وكانت أحلام، آخر من غنى في الحفل وبدأ حفلها في تمام الساعة التاسعة واستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.
والفيديو المنتشر هو من نهاية حفل أحلام، وأوضح البرنامج أنه بعد مرور 6 ساعات على الحفل من الطبيعي أن يكون الجمهور قد تعب من كتر ساعات الحفل.
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😲😲 كيف افتقدت لنجاح ؟؟؟؟ وهي المجرة 😯🤔 اكيد ظلموها والجمهور نعس كتير فاضطر يفل 😔 لان مش رح ينام على الكراسي ، خلص احلام ما يهمك ولا تزعلي تاني مرة فقط اعملي حفل لوحدك وما تطلي على جمهورك من بعد نصف ليل افضل واحلى الك ما انتي فنانة العرب والمجرة 😍🤗 لوف يوووووو 💓 . . . . . . مع محبتي ....... . . . . . . . . . . . .. #youssefsteev #الجزائر #فلسطين #المغرب #السعودية #الكويت #riyadh #تجميل #ahlam #احلام #مصر #لبنان #lebanon #انغام #celebrity #الرياض #algeria #نوال_الكويتيه #مكه #شمس #حليمة_بولند #نهى_نبيل #مشاهير_العرب #egypt #سوريا #القاهرة #احلام_الشامسي #نوال_الكويتية #اصالة_نصري #اصاله . فيديو @etbilarabi