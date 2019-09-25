حقيقة مغادرة الجمهور لحفل أحلام الأخير في السعودية (فيديو)

أحيت الفنانة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في السعودية وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي.



وبعد انتهاء حفل أحلام، تناول رواد مواقع تواصل الاجتماعي فيديو لمغادرة الحفل ويبدو الحفل شبه فارغ، وكشف برنامج et بالعربي، والمذاع عبر فضائية "روتانا"، حقيقة الفيديو المنتشر وعزوف الجمهور عن حفل أحلام.



وأكد البرنامج، أن أحلام، أحيت حفلها برفقة 3 نجوم، وهم الفنان حسين الجسمي، والفنان عباد الجوهر، وراشد الفارس، وكانت أحلام، آخر من غنى في الحفل وبدأ حفلها في تمام الساعة التاسعة واستمر حتى الساعة الثالثة فجرًا.



والفيديو المنتشر هو من نهاية حفل أحلام، وأوضح البرنامج أنه بعد مرور 6 ساعات على الحفل من الطبيعي أن يكون الجمهور قد تعب من كتر ساعات الحفل.