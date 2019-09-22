"المالية" تطرح 18.7 مليار جنيه أذون خزانة اليوم

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 18.750 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 9 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 9.7 مليار جنيه لأجل 266 يوما.



وتستدين الحكومة بغرض سد عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.



وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.