فالنسيا يهزم تشيلسي وأياكس يقسو على ليل بثلاثية نظيفة

حقق فريق فالنسيا الإسباني فوزًا صعبًا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي 1 صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أياكس الهولندي على ليل الفرنسي 3 صفر.



ويدين بلنسية بالفضل في هذا الفوز للاعبه رودريجو مورينو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.



وأهدر روس باركلي لاعب تشيلسي، ركلة جزاء في الدقيقة 8، وحصد بلنسية أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وظل تشيلسي بلا نقاط.



وفي المباراة الثانية، استهل فريق أياكس الهولندي حملته في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالفوز على ضيفه ليل الفرنسي 3 صفر، وسجل أهداف أياكس كوينس بروميس في الدقيقة 18، وإدسون ألفاريز في الدقيقة 50، ونيكولاس تاجليافيكو في الدقيقة 62، وحصد أياكس أول ثلاث نقاط له في البطولة هذا الموسم، وظل فريق ليل بلا نقاط.