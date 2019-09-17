محمد رمضان يشبه نفسه بـ "مايكل جاكسون" (فيديو)
الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:37 م
ياسمين عباسطباعة
رد الفنان محمد رمضان على منتقديه، قائلًا: "أتعامل بحسن نية، واستقبل أي نقد بصدر رحب، ويارب أكون عند حسن ظنكم".
وأضاف "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا": "لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".
وعلق "رمضان" على ملابسه الغريبة في الحفلات: "بنشوف ده في حفلات مايكل جاكسون، والشو يتطلب ارتداء ملابس غير تقليدية تكسر الواقع"، مؤكدًا أنه يحلم بالوصول إلى العالمية عن طريق الأعمال التي يقدمها.
وأضاف "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا": "لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".
وعلق "رمضان" على ملابسه الغريبة في الحفلات: "بنشوف ده في حفلات مايكل جاكسون، والشو يتطلب ارتداء ملابس غير تقليدية تكسر الواقع"، مؤكدًا أنه يحلم بالوصول إلى العالمية عن طريق الأعمال التي يقدمها.