محمد رمضان يشبه نفسه بـ "مايكل جاكسون" (فيديو)

رد الفنان محمد رمضان على منتقديه، قائلًا: "أتعامل بحسن نية، واستقبل أي نقد بصدر رحب، ويارب أكون عند حسن ظنكم".



وأضاف "رمضان"، خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" المذاع على فضائية "روتانا": "لما شفت عدد الجمهور الهائل في حفل الساحل الشمالي قررت السجود إلى الله شكرا، وأوقفت الموسيقى احتراما لكلمة الحمد لله".



وعلق "رمضان" على ملابسه الغريبة في الحفلات: "بنشوف ده في حفلات مايكل جاكسون، والشو يتطلب ارتداء ملابس غير تقليدية تكسر الواقع"، مؤكدًا أنه يحلم بالوصول إلى العالمية عن طريق الأعمال التي يقدمها.