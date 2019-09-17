بالصور.. "عواض" يشهد الحفل الختامى لأطفال الحدود بجاردن سيتى

شهد د. أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى، حفل ختام أسبوع الدمج الثقافى الذى أقامته الهيئة لأطفال أسوان مراكز "كوم امبو، دراو، إدفو" فى الفترة 17:9 سبتمر الحالى.



وقد توجه "عواض" فى كلمته بالشكر لأطفال أسوان على مجهودهم خلال الأسبوع، كما أبدى إعجابه بنتاجهم الفنى المميز من المشغولات اليدوية والفنية التى تعكس انطباعاتهم وتأثرهم بالزيارات التثقيفية.



بدأت فقرات الحفل بتفقد عواض معرض نتاج ٣٧ ورشة تنوعت بين رسم بالفحم والأكريليك والباستيل، أعمال خزفية، طباعة، لوحات ثلاثية الأبعاد، كتاب الفنان، كولاج، خريطة أفريقيا، جداريات ورقية، أقنعة إفريقية ومشغولات من الحلى، لوحات من الخيامية، تابلوهات من الأركت، وعدد من الماكيتات والمجسمات، بالإضافة لكتب ثقافية تسجل انطباع الأطفال عن الزيارات التثقيفية هى "بصمات فنية، حكايات المحروسة، مهد الأديان عبر الأزمان، ملامح مصر الحديثة، تاريخ مصر الزراعى".



تلا ذلك بداية أولى فقرات الحفل الختامى على مسرح القصر بعرض فيلم تسجيلى لفعاليات الأسبوع الثقافي لمحافظة أسوان المرحلة الأولى الذى يسجل إنطباعات الأطفال عن الزيارات الميدانية، أعقبه عرض نتاج ورشة المسرح بعرض خيال الظل "سعيد وعنيد" تدريب وإخراج عمرو حمزه، وتدور فكرة العرض عن قضية التمييز ضد المرأة ومناقشة حق الفتاة فى التعليم، أعقبه عرض نتاج ورشة المسرح الأسود بعنوان "الصياد والوحش" للفنان مصطفى إسماعيل، والذى يناقش قضية التلوث باعتباره آفه تهدد مجتمعنا وتؤدى إلى انتشار الأمراض، واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير للأطفال والمشرفين وفريق العمل من الفنانين المشاركين فى الورش الفنية والثقافية خلال الأسبوع.



يذكر أن أسبوع الدمج الثقافى لأطفال أسوان المرحلة الثانية نفذ فى الفترة من ٩ حتى ١٧ سبتمبر، بينما نفذت المرحلة الأولى في يوليو الماضي، جاء الحفل بحضور بحضور رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، مدير عام ثقافة الطفل، محمد سليم عضو مجلس الشعب لدائرة كوم أمبو.