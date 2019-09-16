شاهد.. مي كساب تسخر من أحمد السقا

شاركت الفنانة مي كساب، متابعيها، عبر حسابها على موقع التغريدات الشهير "تويتر"، البرومو الدعائي لفيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، تمهيدا لعرضه في أكتوبر المقبل.



وظهرت "كساب" في البرومو مع أحمد فتحي، ومحمد سلام، وهم يسخرون من أحمد السقا، ورامز جلال، وياسر جلال، وأمير كرارة، واصفين هؤلاء النجوم بالتلاميذ بالنسبة إليهم، وقالت مي كساب في الفيديو إنها قامت بضرب السقا في الجزيرة.



فيلم "الطيب والشرس واللعوب" بطولة أحمد فتحي، مي كساب، محمد سلام، بيومي فؤاد، طارق الإبياري، إنتاج: إيهاب السرجاني، ومن تأليف رأفت رضا.