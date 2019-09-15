"روتاري مصر" ينظم 3 قوافل طبية

أطلقت لجنة القوافل الطبية بـ"روتاري مصر" برئاسة إيمان سلام، 3 قوافل طبية بالإسكندرية والعامرية، وذلك في إطار حرصه على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الأساسية والتي تتسق وتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التنمية والاهتمام بالجانب الخدمي والإنساني للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية،



ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لمحافظ روتاري مصر، فإن روتاري مصر مستمر في تنظيم القوافل الطبية بهدف التجول في المحافظات المصرية عمومًا وفي المناطق الأكثر احتياجًا خصوصًا، بغرض توفير الخدمات الطبية والعلاجية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو الأمر الذي يأتي اتساقًا والأهداف الروتارية النبيلة نحو ضرورة دعم الفئات الأكثر اححتياجًا في المجتمع.



ومن جهته، وجه الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، الشكر للدكتور جان جاك عضو روتاري الاسكندرية مريوط، والدكتورة عبير عوض مدرس باطني القصر العيني وأعضاء لجنة القوافل الطبية برئاسة إيمان سلام، وعضوية، فايق عبد الشهيد، ومحسن طريح، وممدوح أبو الحسن، ومي النجار، ومروه فاروق، وجيهان جمعة، ومجدي بدير، وفتيحه بوستار، وعبد العاطي قابيل، ومجدي السيد، وسمر وهبه، على دورهم في إنجاح القافلة الطبية التي استمرت يومين في محافظة الإسكندرية.



فيما قالت إيمان سلام رئيس لجنة القوافل الطبية في روتاري مصر، إن القافلة الطبية استمرت يومي 12 و13 سبتمبر الجاري في وحدة برج العرب لطب الأسرة، كما أشارت إلى أنها تم تنظيمها بالتعاون مع روتاري كايرو ساوث وسفينكس وفير واي ومارين والاسكندرية غرب والاسكندرية مريوط والمنتزه ونيو كايرو، ولجنة تمكين المرأة برئاسة أميمة الشيخ وروتاراكت كايرو ساوث وروتاراكت مارين، وبالتعاون مع وزارة الصحة والقصر العيني.



وأضافت "سلام"، القافلة قدمت أكثر من 1017 خدمة طبية وعلاجية خلال عملها والتي تمثلت في الكشف وتوزيع العلاج اللازم على الحالات التالية، 147 حالة باطني، و36 غدد وسكر، و56 تحليل سكر، و64 حالة جهاز هضمي، و36 حالة سونار، و160 حالة عظام و180 حالة رمد و190 تخصص أطفال، و62 جراحة مخ وأعصاب، و36 جراحة اطفال وتجميل، و40 حالة فحص ثدي، و10 معمل، لافته إلى هناك مزيد من القوافل الطبية سوف يتم تنظيمها في مناطق أخرى متفرقة من المحافظات المصرية.