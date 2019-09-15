الأحد 15 سبتمبر 2019 الموافق 16 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"روتاري مصر" ينظم 3 قوافل طبية

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
محمد الشريف
طباعة
أطلقت لجنة القوافل الطبية بـ"روتاري مصر" برئاسة إيمان سلام، 3 قوافل طبية بالإسكندرية والعامرية، وذلك في إطار حرصه على تنفيذ المبادرات الإنسانية التي تهدف لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الأساسية والتي تتسق وتوجهات الدولة المصرية نحو تحقيق المزيد من التنمية والاهتمام بالجانب الخدمي والإنساني للمساهمة في رفع المعاناة عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية،

ووفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لمحافظ روتاري مصر، فإن روتاري مصر مستمر في تنظيم القوافل الطبية بهدف التجول في المحافظات المصرية عمومًا وفي المناطق الأكثر احتياجًا خصوصًا، بغرض توفير الخدمات الطبية والعلاجية الأساسية للفئات الأكثر احتياجًا، وهو الأمر الذي يأتي اتساقًا والأهداف الروتارية النبيلة نحو ضرورة دعم الفئات الأكثر اححتياجًا في المجتمع.

ومن جهته، وجه الدكتور شريف والي محافظ روتاري مصر، الشكر للدكتور جان جاك عضو روتاري الاسكندرية مريوط، والدكتورة عبير عوض مدرس باطني القصر العيني وأعضاء لجنة القوافل الطبية برئاسة إيمان سلام، وعضوية، فايق عبد الشهيد، ومحسن طريح، وممدوح أبو الحسن، ومي النجار، ومروه فاروق، وجيهان جمعة، ومجدي بدير، وفتيحه بوستار، وعبد العاطي قابيل، ومجدي السيد، وسمر وهبه، على دورهم في إنجاح القافلة الطبية التي استمرت يومين في محافظة الإسكندرية.

فيما قالت إيمان سلام رئيس لجنة القوافل الطبية في روتاري مصر، إن القافلة الطبية استمرت يومي 12 و13 سبتمبر الجاري في وحدة برج العرب لطب الأسرة، كما أشارت إلى أنها تم تنظيمها بالتعاون مع روتاري كايرو ساوث وسفينكس وفير واي ومارين والاسكندرية غرب والاسكندرية مريوط والمنتزه ونيو كايرو، ولجنة تمكين المرأة برئاسة أميمة الشيخ وروتاراكت كايرو ساوث وروتاراكت مارين، وبالتعاون مع وزارة الصحة والقصر العيني.

وأضافت "سلام"، القافلة قدمت أكثر من 1017 خدمة طبية وعلاجية خلال عملها والتي تمثلت في الكشف وتوزيع العلاج اللازم على الحالات التالية، 147 حالة باطني، و36 غدد وسكر، و56 تحليل سكر، و64 حالة جهاز هضمي، و36 حالة سونار، و160 حالة عظام و180 حالة رمد و190 تخصص أطفال، و62 جراحة مخ وأعصاب، و36 جراحة اطفال وتجميل، و40 حالة فحص ثدي، و10 معمل، لافته إلى هناك مزيد من القوافل الطبية سوف يتم تنظيمها في مناطق أخرى متفرقة من المحافظات المصرية.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

الصور الأولى لمقتل إرهابيين فى تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء

منذ حوالي 16 ساعة

"الجاهل يتحدث".. ما علاقة المقاول محمد على بـ "السياسة والإرهاب"؟

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الكسب غير المشروع يحيل سعاد الخولي للمحاكمة الجنائية

منذ حوالي 21 ساعة

قوادة ونصب.. وقائع من «دفتر فضائح» حليف الإخوان سامى كمال الدين

ads

الصور

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

image description

افتتاح مهرجان القنوات

image description

بتحكيم دولي.. 800 هاو في مصر يتنافسون لاختيار أجمل طيور بالعالم (فيديو)

image description

بالصور.. مدرسة في الأقصر تستقبل طلابها بالهدايا

image description

بعثة الأهلى تسافر إلى غينيا

الأكثر قراءة

تسبب بسقوطه من الدور السابع.. فأر يقتل شابًا بالبساتين

الأرصاد: سقوط الأمطار يشير لبدء الخريف مبكرًا (فيديو)

"الجنين الشيطان" يثير قلق والديه.. تعرف على حقيقة الأمر

السيسى يعلق على فيديوهات "القصور الرئاسية": "عملت ولسه هعمل.. دى باسم مصر"

أيام زمان

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

شويكار وقصة لقاء غرام تحت المطر ومقلب في الحبيب

هند رستم ترفض عملًا تليفزيونيًا بسبب أجر فاتن حمامة.. تعرف على القصة

سناء جميل.. تبرأ منها أهلها وصنعت الـ"تريكو" لكي تعيش (فيديو)

الصحة

أستاذ أوعية دموية يوضح أفضل طريقة لعلاج انسداد الشرايين

دراسة: ممارسة الرياضة فى المنزل إيجابية لمرضى الشلل الرعاش

السجائر الإلكترونية.. أشد ضررا مما تعتقد

5 بدائل صحية للوجبات الخفيفة

الرئيس نيوز

الجيش الليبي يحرز تقدماً في محاور القتال نحو تحرير طرابلس

القوى العاملة: كسور متعددة سبب وفاة مصري في خلاط أسمنت بالكويت

قضايا دولية شغلت الرئيس في "المؤتمر الثامن".. وخبير: السيسي يذكر الناس بالإقليم المضطرب

خلال 7 سنوات.. كيف تحسنت الأجور بأكثر من 50%؟.. 9 محطات توضح الزيادات المتلاحقة

منوعات

سرقة مرحاض ذهبي بـ1.2 مليون دولار من قصر بريطاني

كندا تتصدر مجددا قائمة الدول المفضلة لطلاب المرحلة الابتدائية الكوريين

عاصفة استوائية جديدة تضرب الباهاماس

المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف

كشكول

"‏صيدلة البريطانية" تنظم المؤتمر السنوي الأول لـ "العقاقير والميكروبيولوجيا"

بالصور.."مبارك" يتابع استعدادات كلية الصيدلة لاستقبال العام الدراسي الجديد

جامعة كفر الشيخ: استراتيجية دعم الموهوبين من أجل تأهيلهم ليكونوا قادة المستقبل

ننشر محاور مؤتمر "دعوة الإسلام لتحقيق الأخوة الإنسانية " بدراسات الإسكندرية

إسلام سياسي

بالصور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة شمال سيناء

الإفتاء توضح حكم الشرع في الاستماع للقرآن خلال أوقات العمل

وزير خارجية الإمارات: مسارنا ومصيرنا مع السعودية واحد

التحالف: سنواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن الطاقة


زيت وسكر

وزير الإسكان: إنشاء سوقين حضاريين بمدينة فاقوس بالشرقية

سكرتارية شباب العمال: المؤتمر الثامن كشف الأكاذيب واتصف بالشفافية والمصارحة

“الإحصاء”: 1.5 % انخفاضًا في كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية

وزير الإسكان يُعلن عن بشرى سارة لأهالي القليوبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
الداعشيات.. و«الأخوات» الإرهابيات
بسنت حسن
المعارضة البلهاء ومصداقية المهللين
د.كريمة الحفناوى
الصحة الإنجابية فى بيت ثقافة عزبة أبوحشيش
مؤمن المحمدي
القصبجى
المزيد

الثقافة

في ذكراه: أبو ضحكة جنان يقدم أول فيلم خيال علمي

غدًا.. انطلاق الموسم الثالث لصالون إحسان عبد القدوس الثقافي

6 عروض تشارك في المهرجان العالمي للمسرح بأكاديمية الفنون

عرض"تأتون من بعيد" بمكتبة الإسكندرية..الليلة

صفحتنا ع الفيس بوك