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منوعات

المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:34 ص
المياه قد تنفد من
المياه قد تنفد من مدن أسترالية مع استمرار الجفاف
وكالات
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حذر مسؤولون أستراليون اليوم الأحد من أن المياه قد تنفد تماما من عشرات البلدات الداخلية في أستراليا بحلول عيد الميلاد (الكريسماس) ما لم تنكسر أسوأ موجة جفاف في تاريخ البلاد بعد عامها الرابع.

وذكرت سلطة المياه الحكومية "ووتر نيو ساوث ويلز " في دراسة جديدة أنه إذا لم تسقط أمطار ربيعية، فإن العديد من المدن في ولاية نيو ساوث ويلز مثل دوبو وكوبار ونينجان ونارومين ستضطر إلى الاعتماد على الشاحنات لنقل مياه الشرب للمقيمين بها.

ومن المتوقع أن تجف عدة أنهار بحلول شهر نوفمبر المقبل مع بداية الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، كما أن مكتب الأرصاد الجوية يقول إنه لا توجد علامة على أن الجفاف سينتهي قريبًا.

وقالت وزيرة المياه في ولاية نيو ساوث ويلز، ميليندا بافي، للمراسلين في كانبيرا إن الوضع "حرج"، وإذا استمر الجفاف، فإن الكثير من المدن الداخلية سيصيبها الجفاف مع أواخر عام.2020

وقالت إنه يتم القيام بـ "كل شيء ممكن إنسانيًا" من أجل المساعدة، بما في ذلك أبار المياه الجديدة وإنشاء خطوط أنابيب لتزويد البلدات بالمياه، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس الأسترالية.

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