ناصيف زيتون لمنتقديه: أنا لا أخدش الحياء

رد الفنان السوري ناصيف زيتون، على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة قائلًا إنه لا أحد يمكنه إرضاء الناس.



وأضاف خلال لقائه في برنامج The Inside بالعربي، والمذاع عبر فضائية دبي: "ينتقدوني في محل أخدش فيه الحياء، وأنا وقتها سأخفض رأسي لذلك وأسكت، أما الانتقاد لمجرد الانتقاد فقط فلا، وماذا هناك نرقص ونتسلى".



وأكد خلال اللقاء، أنه يقرأ تعليقات وانتقادات الجمهور له لأنه يحب مشاهدة أين يذهب طريقه، موضحًا أن الناس لها الحق في أن تكتب ولكن تكتب رأيها وليس خروجها عن الأدب.



وعن التعليقات السلبية وغير اللائقة قال ناصيف زيتون: "بنبسط لأن كل إنسان يكشف عن صورة بيته الذي خرج منه مثلما أكشف أنا عن صورة بيتي".



وكان الفنان السوري، قد تعرض لانتقادات حادة بعدما نشر فيديو لتحدي رقصة على نغمات أغنيته الجديدة "سلمي"، والتي طرحها مؤخرًا، ورد وقتها عليها مؤكدًا أنه سنه يسمح بمثل هذه الأشياء وأن الرقصة غير خادشة للحياء.

