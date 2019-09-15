حظك اليوم.. برج العقرب الأحد 15 سبتمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأحد وفيما يخص برج العقرب قالت:-



مهنيًا: يكون يومًا سريع النمّط ويفسح لك في المجال لاقتناص الفرص، ويحالفك الحظ بأرباح أو بمكاسب جيّدة أو التوّصل إلى عقد معاهدة تحلم بها.



عاطفيًا: تقضي أوقاتًا جميلة مع الشريك، لكن عليك التقليل من الغيرة قدر الإمكان حتى لا يشعر وكأنه مقيد في العلاقة ويتجه للبحث عن حريته.



صحيًا: ضغوط العمل قد تشعرك ببعض التوتر، مما يسبب لك نوعًا من الإرهاق، فعليك الانتباه لذلك والحفاظ على صحتك من خلال الحصول على قسطٍ من الراحة.



قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.