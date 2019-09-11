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اقتصاد

تراجع مخزونات الخام الأمريكي لأدنى مستوى في عام

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها فيما يقرب من عام، في حين انخفضت مخزونات كاشينج للأسبوع الـ10 على التوالي، مع زيادة إنتاج مصافي التكرير وهبوط الواردات.

وتراجعت مخزونات الخام للأسبوع الرابع على التوالي، لتهبط 6.9 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، بما يتجاوز توقعات المحللين التي كانت بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.. وفقا لرويترز.

وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام البالغة 416.1 مليون برميل هي الأدنى منذ أكتوبر2018، وتقل نحو 2% عن متوسط 5 سنوات لهذا الوقت من السنة.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع الأولية لدى كليبر داتا: "زيادة طفيفة في استهلاك المصافي وتراجع طفيف في الواردات أفرزا هبوطا كبيرا في مخزونات الخام، لتصبح منخفضة 69 مليون برميل، أو 14% عن أعلى مستوى للعام المسجل في أوائل يونيو.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 413 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.34 مليون برميل يوميا، في حين زادت الصادرات 234 ألف برميل يوميا إلى 3.3 مليون برميل يوميا.

وساعدت طفرة النفط الصخري، بقيادة زيادات إنتاجية في الحوض البرمي، على جعل الولايات المتحدة أكبر منتج للخام في العالم.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 798 ألف برميل إلى 39.33 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر2018.

وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام 114 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرت الأرقام، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية إلى 95.1% من الطاقة الإجمالية.

وانخفضت مخزونات البنزين 682 ألف برميل، في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعها 847 ألف برميل، وتراجعت مخزونات البنزين الأسبوعية في ساحل خليج المكسيك إلى أقل مستوى لها منذ سبتمبر2017.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات بأن تزيد 72 ألف برميل، حسبما أظهرته بيانات إدارة معلومات الطاقة.

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