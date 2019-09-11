فايلر يعلن قائمة الأهلى لمواجهة كانو سبورت

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، قائمة المارد الأحمر المتوجهة لغينيا الإستوائية لخوض لقاء كانو سبورت بذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، في الـ14 من سبتمبر الجاري.



وضمت القائمة كلًا من: شريف إكرامي، على لطفى، محمد الشناوي، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى "أفشة"، حسين الشحات، رمضان صبحى، جونيور أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.



وتقرر أن يلحق الرباعي الدولي التونسي علي معلول والمالي أليو ديانج والمغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو بالبعثة مباشرة في غينيا الإستوائية دون العودة للقاهرة مجددًا.