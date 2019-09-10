الآن بدء تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2019 في مكتب التنسيق

قالت وزارة التعليم العالي إن شروط مرحلة تقليل الاغتراب تتضمن التحويل المناظر فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها و الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، حيث بدأت اليوم الثلاثاء مرحلة تقليل الاغتراب، لطلاب المرحلة الثالثة، أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، وذلك حتى الجمعة 13/9/2019، وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم العالى على أن تكون المفاضلة بين الطلاب علي أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة والتحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع .

وشددت وزارة التعليم العالي أنه لا توجد تحويلات ورقية، في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط .رابط موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب من هنا