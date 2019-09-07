أوباميانج يبدي إعجابه برحيل تشاكا عن أرسنال

فتح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، بابًا للفتنة بين صفوف الجانرز خلال الموسم الحالي.



ووضع أوباميانج عبر حسابه الرسمي في شبكة "إنستجرام" علامة إعجاب على منشور لأحد مشجعي آرسنال، يحث خلاله النادي اللندني على بيع السويسري جرانيت تشاكا في انتقالات يناير المقبلة.



وكان تشاكا قد تعرض لانتقادات كبيرة من جمهور آرسنال في الموسم الحالي، بسبب تراجع مستواه في المباريات، بالإضافة إلى تسببه في ركلة جزاء أمام توتنهام في الديربي بالجولة الرابعة من البريميرليج.



وعلق تشاكا على أدائه في الديربي، قائلًا: "نعم، لقد ارتكبت خطأً في ركلة الجزاء، لكن في مجمل المباراة لعبنا بشكل رائع، وكنا نستحق أكثر من نقطة التعادل".



جدير بالذكر أن آرسنال خسر 5 نقاط من أصل 12 نقطة، حتى الآن، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.