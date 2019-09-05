تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

تعرضت الفنانة الراحلة سناء جميل، لموقف لا تحسد عليه، وذلك بعدما تم استدعائها للمشاركة في مسلسل إذاعي جديد.



ورحبت سناء جميل بالفكرة وذهبت إلى مكتب المخرج المختص لاستلام نسخة من العمل وتقوم بتأدية التجارب المعتادة قبل التمثيل، ولكنها لم تجد المخرج ووجدت في مكتبه شخص آخر قدم نفسه لها على أنه مؤلف المسلسل.



وعندما علم بأنها جاءت لتقدم بروفة للدور، أخذ في شرح الدور لها وعندها بدأت تمدح الفكرة وأثنت على ذوقه وطلبت منه نسخة من الرواية لتطالعها وقدمها لها من الملف الذي يحمله ويحتفظ به، وعرض عليها أن يقوم بتقديم دور البطل أمامها في البروفة فوافقت على ذلك، ولكنها لاحظت من أول نظرة أن الرواية سخيفة إلى درجة لا تحتمل المناقشة ومع ذلك خشيت أن تقول له ذلك حتى لا تجرحه ففضلت الصمت حتى يعود المخرج وتخبره برأيها وتنسحب، وزاد من تأكيدها من رأيها هذا أن المؤلف الواقف أمامها يؤدي دور البطل بإحساس عميق وكانت كلمات الحب على تفاهتها وسخافتها تخرج منه وكأنها فيضان قلبه فاضطرت لمجاراته.



وبعد فترة عاد المخرج وعندما رآه صاح غاضبًا "هو أنت يا أخي ورايا ورايا هما يسيبوك من الخانكة علينا".