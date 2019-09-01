رسميًا.. الفيحاء يضم عثمان الحاج إلي صفوفه

أعلن مجلس إدارة نادي الفيحاء، برئاسة عبدالله أبانمي، رسميًا، اليوم الأحد، التعاقد مع عثمان يحيى الحاج، مهاجم فريق أهلي جدة، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية.



ونجح مسؤولو الفيحاء، في الحصول على توقيع الحاج، لمدة موسم واحد، على سبيل الإعارة لتعزيز خط هجوم الفريق خلال الموسم الجاري.



وقال الموقع الرسمي للنادي: "أنهى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالله بن أحمد أبانمي، إجراءات التوقيع مع لاعب خط الهجوم عثمان يحيى الحاج حسن، قادمًا من نادي الأهلي السعودي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد".