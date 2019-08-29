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رياضة

بيل يسعى لتعزيز تواجده في الريال من خلال مباراة فياريال القادمة

الخميس 29/أغسطس/2019 - 10:13 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
وكالات
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يسعى الويلزي جاريث بيل لتعزيز مكانه في التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد الإسباني من خلال تقديم أداء جيدا عندما يحل فريقه ضيفا على فياريال يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان من المتوقع أن يرحل بيل عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد ست سنوات قضاها مع الفريق عقب انتقاله من توتنهام الإنجليزي، ولكن يبدو أنه يستعد للبقاء بعدما فشلت صفقة انتقاله للدوري الصيني.

وقال زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد:"، كلما غادر بيل الفريق بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل، ولكنه اعتمد عليه في التشكيل الأساسي للفريق في أول مباراتين بالدوري".

ولعب بيل بشكل جيد وبما أن الريال يعاني من إصابات متعددة، سيتم الاعتماد عليه مرة أخرى أمام فياريال.

ولم يغب بيل، الذي عانى من العديد من الإصابات خلال وجوده في الريال، عن أي مباراة في فياريال منذ انضمامه للفريق، حيث لعب في الست مباريات التي خاضها الريال على ملعب فياريال.

وشارك بيل للمرة الأولى أمام فياريال في 15سبتمبر 2013 وسجل الهدف الافتتاحي للريال.

وبعد فوزه بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا ولقب للدوري بدا أن وقت بيل قد حان ولكن سلسلة من المشاكل أبقته مع الريال.

وجاءت إصابتا ماركو أسينسيو الخطيرة في الركبة وإدين هازارد في أوتار الركبة عشية انطلاق الموسم، لتمنحا الأمل لبيل، حيث مهدت الإصابتان الطريق لبيل ليبدأ مباراة سلتا فيجو التي فاز بها الريال 3 .1

وانضم خاميس رودريجيز وإيكسو لقائمة المصابين، ويبدو أن بيل بات مهما مرة أخرى لزيدان.

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