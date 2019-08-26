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سفير مصر باليابان يكشف أهمية مؤتمر "تيكاد 7".. فيديو

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:24 م
أيمن كامل، سفير
أيمن كامل، سفير مصر باليابان
سناء إسماعيل
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قال أيمن كامل، سفير مصر باليابان، إن الفترة الأخيرة تشهد زخما في العلاقات المصرية اليابانية وتشهد زيارتين للرئيس عبدالفتاح السيسي، الأولى ممثلا للاتحاد الإفريقي، ورئاسة الاتحاد في "الجي تونتي" بمدينة أوسكا، والمرة الثانية في رئاسة بمؤتمر التيكاد، ومشارك دولة منظمة ومشاركة في هذا المحفل.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من طوكيو: أ، أهمية مؤتمر "تيكاد7" الذي ينطلق بعد غد، لأن اليابان من أكثر الدولة المانحة، وتعد أوائل الدول الصناعية الكبرى التي دخلت في علاقة تعاون تنموي مع الدول الإفريقية.

وتابع: "مؤتمر تيكاد يتميز بتولي القارة الأفريقية ملكية المبادرة وإدارتها بمشاركة المنظمات الدولية المختلفة، وبعض الجهات اليابانية"، مشيرا إلى أن النسخة الحالية لمؤتمر التيكاد تشهد لأول مرة مشاركة القطاع الخاص في اجتماعاتها.
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