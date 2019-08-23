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رياضة

مدرب أرسنال: محمد الننى سيرحل عن الفريق

الجمعة 23/أغسطس/2019 - 01:05 ص
محمد النني
محمد النني
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كشف أوناي إيمري، مدرب أرسنال، عن حديثه مع محمد النني لاعب الوسط المصري للفريق، وشكوردان موستافي المدافع الألماني ونصحهما بالرحيل عن الفريق.

قال إيمري في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "لدينا الآن بعض اللاعبين يعرفون موقفهم تماما. على سبيل المثال شكوردان موستافي ومحمد النني يعرفان موقفهما في القائمة. أنا أود أن يكون لاعبينا سعداء هنا".

وأضاف: "في الموسم الماضي لم يكن موستافي والنني سعيدين حينما لم يلعبا كثيرا، وقد تحدثت معهما كثيرا على مدار الموسم وخلال فترة الإعداد للموسم الجديد، وأعتقد أن رحيلهما سيكون أمرا إيجابيا بالنسبة لهما بأن ينضما لفريق جديد يستطيعان فيه أن يلعبا بشكل أكبر ويكملا مسيرتهما".

وتابع تصريحاته: "يعد الثنائي من اللاعبين الكبار، لكن سوف يكون لديهم فرصة أقل لإظهار قدراتهم في أرسنال".

وأكد إيمري: "أتمنى لهما الأفضل، ويجب أن يحصلا على تحدي جديد مع فريق جديد".

وكان الثنائي ابتعد عن المشاركة منذ بداية الموسم، وخاض "النني" 17 مباراة مع نادي المدفعجية وصنع هدف فقط، فيما شارك موستافي في 40 مباراة، وسجل 3 أهداف في كافة البطولات.
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