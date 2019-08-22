"على واحدة ونص".. رحلة صفوة من "جنة الشياطين" إلى "هي فوضى"
الخميس 22/أغسطس/2019 - 04:56 م
بيجاد سلامةطباعة
ولدت الراقصة صفوة في 31 مارس 1968، عملت لسنوات كراقصة شرقية، كما ظهرت في عدد من الأفلام كراقصة وليست كممثلة، ثم اعتزلت الرقص تمامًا لكي تتفرغ للتمثيل.
اكتفت صفوة بعمل مسرحية واحدة عام 2005 وهي مسرحية "قاعدين ليه؟" مع النجم سعيد صالح.
فيلموجرافيا
• عام 1995
امرأة هزت عرش مصر.
• عام 1997
حلق حوش، وحودة كرامة.
• عام 1999
• عام 2002
زمن عماد الدين، والرغبة، ومعالي الوزير.
• عام 2003
سلام مربع للستات.
القاهره ترحب بكم.
• عام 2007
مذكرات حرامي.
• عام 2013
بدون ذكر أسماء.
• عام 2014
السبع وصايا.
• عام 2015
العهد "الكلام المباح"، وفزاع.
• عام 2017
الحساب يجمع.
• عام 2018
بدأت سنوات نشاطها الفني عام 1995، لتتحول من خلال 28 عملا فنيا من مجرد راقصة لممثلة من طراز مميز جدًا.
البداية كانت عام 1995 من خلال مشاركتها فى فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، قدمت بعدها عام 1999 فيلم "أمواج الغضب".
لكن بداية نضوجها الفني الحقيق والقوي بدأ مع دور "شوقية" والذي قدمته في فيلم "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي، ليختارها داوود عبدالسيد بعد ذلك في دور "رباب" في فيلمه "أرض الخوف" عام 2000، ثم ظهرت بعد ذلك في مشهد كراقصة في فيلم "معالي الوزير" سنة 2002، لتعود بسرعة لمنطقتها الطبيعية ويختارها يوسف شاهين لتقدم دور "سمية" في فيلم "هي فوضى".
اكتفت صفوة بعمل مسرحية واحدة عام 2005 وهي مسرحية "قاعدين ليه؟" مع النجم سعيد صالح.
ورغم الأسماء التي عملت معها صفوة إلا أن نجوميتها الحقيقة وتألقها جاء في الدراما وخصوصا آخر 3 سنين، حين قدمت دورها في مسلسل "بدون ذكر أسماء" و"السبع وصايا" و"العهد".
فيلموجرافيا
• عام 1995
امرأة هزت عرش مصر.
• عام 1997
حلق حوش، وحودة كرامة.
• عام 1999
أمواج الغضب، وأحلام سليمان، وحضرة المحترم، وجنة الشياطين.
• عام 2000أوان الورد، والصورة، وأرض الخوف.
• عام 2002
زمن عماد الدين، والرغبة، ومعالي الوزير.
• عام 2003
سلام مربع للستات.
• عام 2005
دم الغزال، وقاعدين ليه؟، وأماكن في القلب، ودوائر الشك، وحارة البنات.
• عام 2006
القاهره ترحب بكم.
• عام 2007
هي فوضى، ويمامة بيضا، وساعة عصاري.
• عام 2009
مذكرات حرامي.
• عام 2013
بدون ذكر أسماء.
• عام 2014
السبع وصايا.
• عام 2015
العهد "الكلام المباح"، وفزاع.
• عام 2017
الحساب يجمع.
• عام 2018
ممنوع الاقتراب أو التصوير.