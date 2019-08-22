"على واحدة ونص".. رحلة صفوة من "جنة الشياطين" إلى "هي فوضى"

بدأت سنوات نشاطها الفني عام 1995، لتتحول من خلال 28 عملا فنيا من مجرد راقصة لممثلة من طراز مميز جدًا.













البداية كانت عام 1995 من خلال مشاركتها فى فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، قدمت بعدها عام 1999 فيلم "أمواج الغضب".

لكن بداية نضوجها الفني الحقيق والقوي بدأ مع دور "شوقية" والذي قدمته في فيلم "جنة الشياطين" للمخرج أسامة فوزي، ليختارها داوود عبدالسيد بعد ذلك في دور "رباب" في فيلمه "أرض الخوف" عام 2000، ثم ظهرت بعد ذلك في مشهد كراقصة في فيلم "معالي الوزير" سنة 2002، لتعود بسرعة لمنطقتها الطبيعية ويختارها يوسف شاهين لتقدم دور "سمية" في فيلم "هي فوضى".

















ورغم الأسماء التي عملت معها صفوة إلا أن نجوميتها الحقيقة وتألقها جاء في الدراما وخصوصا آخر 3 سنين، حين قدمت دورها في مسلسل "بدون ذكر أسماء" و"السبع وصايا" و"العهد".





أمواج الغضب، وأحلام سليمان، وحضرة المحترم، وجنة الشياطين.









• عام 2000





• عام 2005

دم الغزال، وقاعدين ليه؟، وأماكن في القلب، ودوائر الشك، وحارة البنات.





هي فوضى، ويمامة بيضا، وساعة عصاري.









ممنوع الاقتراب أو التصوير.







ولدت الراقصة صفوة في 31 مارس 1968، عملت لسنوات كراقصة شرقية، كما ظهرت في عدد من الأفلام كراقصة وليست كممثلة، ثم اعتزلت الرقص تمامًا لكي تتفرغ للتمثيل.اكتفت صفوة بعمل مسرحية واحدة عام 2005 وهي مسرحية "قاعدين ليه؟" مع النجم سعيد صالح.فيلموجرافيا• عام 1995امرأة هزت عرش مصر.• عام 1997حلق حوش، وحودة كرامة.• عام 1999أوان الورد، والصورة، وأرض الخوف.• عام 2002زمن عماد الدين، والرغبة، ومعالي الوزير.• عام 2003سلام مربع للستات.• عام 2006القاهره ترحب بكم.• عام 2007• عام 2009مذكرات حرامي.• عام 2013بدون ذكر أسماء.• عام 2014السبع وصايا.• عام 2015العهد "الكلام المباح"، وفزاع.• عام 2017الحساب يجمع.• عام 2018