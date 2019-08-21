دار الشفاء تعلق على لافتة الختان

أصدرت مستشفى دار الشفاء، منشورا يحث السيدات على الختان ضاربة بقرارات وسياسات وزارة الصحة عرض الحائط.



وذكر المنشور الذي يوجه السيدات أنهم إذا أرادوا حياة صحية وجنسية سليمة أن يقدموا على عملية الختان، مما تسبب فى إثارة الغضب بين المواطنين، لأن الدولة حرصت فى الفترات السابقة على توعية المواطنين من خطورة عملية ختان الإناث، وجعل من يقدم عليها ويشارك بها متهم بقضية جنائية تصل عقوبتها للأشغال الشاقة، فتواصلت الدستور مع وزارة الصحة والسكان التى أكدت انها ستتحقق فى ذلك المنشور الذي عرف بلافته الختان بمستشفى دار الشفاء، بعد ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى.



وفى السياق، أصدرت مستشفى دار الشفاء بيانًا توضيحيًا حول اللافتة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى والتى تتهم المستشفى بحث السيدات على إجراء الختان.



وأكدت إدارة مستشفى دار الشفاء أنها إحدى المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة ومرجعية المستشفى هى سياسات الوزارة، مؤكدة أنه ليس للمستشفى أى اتجاهات دينية، وتقوم بتقديم خدمة طبية وفقا لبروتوكولات العلاج المعترف بها عالميا وخدمة التوعية والتثقيف الصحى وفقا لتوجيهات وزارة الصحة.



وأشارت إلى أن توجيهات الوزارة واضحة جدا وهى تجنب ختان الإناث وتاثيرة السئ على صحة المرأة وهو ما تم ذكره بالملصق على عكس ما تم فهمه من الناشر.



وأكدت إدارة المستشفى أن مثل هذه الادعاءات لن تثنينا عن الاستمرار فى تأدية رسالتنا المقدسة من تقديم الخدمة الطبية العلاجية والتثقيفية اللائقة لأبناء الوطن.