بث مباشر.. وصول أبطال اليد إلى القاهرة ولقاءات مع اللاعبين

وصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب ناشئى كرة اليد، قادمين من مقدونيا بعد حصولهم على كأس العالم لأول مرة فى التاريخ، ونشرت قناة "تايم سبورت" بثًا مباشرًا نقلته قناة "دي أم سي" عن الاستقبال الجماهير للمنتخب، ولقاءات مع اللاعبين.



ونجح منتخب ناشئى كرة اليد بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد فى الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 32 / 28 فى نهائى المونديال ليكون أول فريق غير أوروبي يحصد البطولة.



وتجمع العشرات من الجماهير المصرية، لاستقبال منتخب ناشئي كرة اليد المتوج بمونديال مقدونيا لأول مرة في التاريخ، أمام صالة 3 بمطار القاهرة الدولي، رافعين أعلام مصر.



وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سي