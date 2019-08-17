"قريشي": اجتماع مجلس الأمن بشأن كشمير "مكسب دبلوماسي" لإسلام أباد

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم السبت، إنه يعتبر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير "مكسبا دبلوماسيا" لباكستان.



وقال قريشي -وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية- إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في كشمير يعد تطورا هائلا في القضية المستمرة منذ العقود الخمسة الماضية، موضحا أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يلغي مزاعم الهند بأن جامو وكشمير هي شأن داخلي هندي.



وأشار إلى أن باكستان ستتخذ كافة الخطوات لإبلاغ المجتمع الدولي عن الخطوات غير المسؤولة وغير القانونية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



وأكد قريشي التزام باكستان بتعزيز الجهود لإثارة قضية كشمير في جميع المحافل الدولية، مضيفا أن الهند تحاول صرف انتباه العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها هناك وأن باكستان قادرة على ردع الأفعال الهندية على الحدود الباكستانية.



واجتمع مجلس الأمن الدولي بطلب من باكستان والصين في جلسة مغلقة، بعد أن ألغت نيودلهي الحكم الذاتي في القسم الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير في 5 أغسطس الجاري.