«الأرق».. قد يسبب لك أمراضًا خطيرة

يعتبر الحصول على النوم، من الأمور الصعبة هذه الايام؛ نظرًا لرتم الحياة السريع والتعرض الدائم لضغوط الحياة اليومية.



ووفقًا لما ذكره موقع "نيوز ويك" الأمريكي، فقد أكد عدد من الباحثين، أن قلة النوم تؤثر على نصف سكان العالم.



وأوضح الأطباء، أن قلة النوم من العادات التي يمكن أن تسبب الإصابة بأنواع كبيرة من السرطانات.



أكد الأطباء، أن سرطان الجلد والقولون، من الأمراض الخطرة التي يمكن أن يسببه قلة النوم؛ وذلك بسبب عدم إراحة أعضاء الجسم من خلال النوم.



وأشار الأطباء إلى أن قلة النوم ستدفع الشخص لتناول الوجبات الغذائية السريعة، الأمر الذي يتسبب في زيادة فرص الإصابة بالسمنة، التي تعتبر النواة الأولى للإصابة بالسكري والقلب، بالإضافة إلى مرض السرطان.



وأظهرت نتائج الدراسة، أن قلة النوم تسبب ضعف التركيز، فضلًا عن الإصابة بالقلق والتوتر، والكثير من الإضطرابات النفسية.